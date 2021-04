Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Borré

Per l’attaccante colombiano del River Plate i biancocelesti se la devono vedere con una folta concorrenza. Si aggiunge un club portoghese

Santos Borré sta muovendo e non poco il mercato. Il classe 1995 piace a diverse squadre, tra cui anche la Lazio. Il colombiano è in scadenza di contratto e in queste settimane ha attirato le attenzioni del Feyenoord, Celta Vigo, Gremio e Palmeiras.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da A Bola, si è aggiunto anche il Porto. Borrè è in lizza per rinforzare la rosa e i portoghesi avrebbero già avuto dei contatti con gli agenti del giocatore. E’ stato proposto anche al Benfica ma alla fine i lusitani lo hanno scartato anche per il numero di giocatori offensivi presenti nella rosa. La volontà di Borré è quella di giocare in Europa e la Lazio è una delle destinazioni gradite.

