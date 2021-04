Calciomercato Inter, Conte via nel 2022: ecco il sostituto

Dalla Spagna si fanno insistenti le voci di un addio di Antonio Conte nel 2022. Per il futuro si pensa al Cholo Simeone

L’Inter di Antonio Conte è vicinissima alla vittoria del 19° scudetto. Battendo anche il Cagliari i nerazzurri si avvicinerebbero ulteriormente al tricolore considerando anche gli 11 punti di vantaggio sul Milan inseguitore. Nonostante l’eliminazione ai gironi di Champions, la stagione non può che essere ottima considerando anche che l’ultimo trofeo alzato al cielo risale a 10 anni fa.

Come riferito da todofichajes, però, il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter sembra avere vita breve. Per il portale spagnolo, l’allenatore leccese lascerà i nerazzurri nel 2022 o al massimo nel 2023. Il sostituto sarà Diego Simeone che ha un contratto con l’Atletico Madrid che scade nel 2023. Simeone si giocherà molto in questa stagione, soprattutto se non vincerà la Liga. Però, per la fonte spagnola non ci sono dubbi e l’erede di Conte all’Inter sarà Diego Simeone.

