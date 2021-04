Inter, top player assicurato per il 2022. Arriva a zero

In casa nerazzurra si pensa al futuro e a come rinforzare l’attacco. Potrebbe arrivare Paulo Dybala a parametro zero

Secondo quanto riferito da La Stampa, l’Inter è pronta a fare lo sgarbo alla Juventus. La questione rinnovo tra i bianconeri e Paulo Dybala non decolla; l’argentino chiede un aumento molto importante dell’ingaggio mentre la dirigenza non è disposta ad accettare le condizione della Joya.

Non è sconosciuto l’interesse e l’amore che Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha nei confronti di Dybala. E’ stato lo stesso dirigente a portarlo dal Palermo alla Juventus e adesso è intenzionato ad averlo in maglia nerazzurra. L’Inter è disposta ad attendere fino al 2022 considerando che l’argentino si libererebbe a parametro zero. Per il quotidiano, Marotta avrebbe già prenotato Dybala ma bisogna considerare che c’è una concorrenza molto importante. Il Barcellona e il PSG fanno sul serio, soprattutto gli ultimi. I parigini potrebbe giocarsi la carta Icardi per arrivare all’attaccante bianconero.

