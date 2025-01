Calciomercato Lazio, Belahyane vicino a Formello l le ultime

I biancocelesti sulla buona strada per chiudere l'operazione

Dopo l’arrivo di Ibrahimovic, la dirigenza si prepara al secondo colpo di mercato. Con la pista Fazzini ormai sfumata, la Lazio punta a Belahyane.

Belahyane, i biancocelesti in trattativa con il Verona

Come riportato da LaLazioSiamoNoi, le due società sembrano essere vicine all’intesa per 12 mln. Se così fosse Baroni ritroverebbe un suo ex giocatore e potrebbe concederli più spazio rispetto ai tempi del Verona.

Inoltre, il ventenne marocchina sembra aver già espresso la sua volontà di indossare la maglia della Lazio, non resta quindi che aspettare le prossime ore per vedere come si evolverà la trattativa.