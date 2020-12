Lazio, Caicedo ai saluti: può restare in Italia

Sull’attaccante ecuadoriano c’è il forte interesse della Fiorentina di Cesare Prandelli

La Fiorentina di Prandelli è alla ricerca disperata di un attaccante. In fase offensiva la Viola fatica a trovare la via del gol e i numeri sono impietosi. Il capocannoniere della squadra è Gaetano Castrovilli con 4 reti, Kouamé e Vlahovic hanno trovato una rete ciascuno finora. Ancora peggio hanno fatto Ribery e Cutrone fermi ancora a zero.

Nel mercato di gennaio i dirigenti della Fiorentina vogliono regalare a Prandelli una prima punta di spessore. Come riferito da Calciomercato.com il primo nome in cima alla lista è quello di Felipe Caicedo della Lazio. L’attaccante sudamericano, con l’arrivo di Muriqi, vorrebbe lasciare la Capitale. Il prezzo del cartellino è di €5M, una cifra che potrebbe essere finanziata dalla Fiorentina con la cessione di Pedro. Il Flamengo per riscattarlo deve versare €14M più 2 di bonus. Nel prossimo fine settimana i dirigenti viola riceveranno una risposta dai brasiliani e quindi poi potranno pianificare o meno l’assalto a Caicedo.