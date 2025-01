Calciomercato Lazio, ceduti Akpa Akpro e Diego Gonzalez

Periodo di saluti a Formello, con l’apertura del mercato la Lazio non ha perso tempo per piazzare gli esuberi dell’organico. In particolare, a salutare i biancocelesti sono stati Akpa Akrpo – che ha già svolto le visite mediche con il Monza – e Diego Gonzalez che è stato invece ceduto in prestito in Messico all’Atlas.

Lazio, i guadagni delle cessioni

Secondo quando riportato dal Messaggero, la dirigenza avrebbe risparmiato circa un milione di euro d’ingaggi sul bilancio. In altri termini, la cessione dei due calciatori ha ovviamente giovato alle casse della Lazio, ma non tanto da permettere un nuovo acquisto.

In questo senso quindi, non sono da escludere altre eventuali partenze in questa finestra di mercato. Non resta dunque che aspettare le prossime settimane per vedere quali saranno le prossime mosse dei biancocelesti.