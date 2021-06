Calciomercato Lazio

La Lazio inizia a muoversi sul mercato, che aprirà ufficialmente il primo luglio. A meno da una settimana dal via, Lotito e Tare iniziano ad accelerare per portare nuove forze a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha chiesto rinforzi in ogni reparto, e nelle ultime ore sembra delinearsi una trattativa, anche se spuntano delle difficoltà dovute alle numerose pretendenti per Santos Borré.

Calciomercato Lazio, Santos Borré e Julian Brandt

I biancocelesti sono intorno a Santos Borré già da diversi mesi e, adesso che il mercato aprirà la finestra estiva, è il momento di accelerare per la trattativa. Tuttavia, la concorrenza per l’attaccante colombiano, in uscita dal River Plate, comincia ad aumentare. Infatti, sulle sue tracce ci sarebbero anche Besiktas e Krasnodar, che avrebbero iniziato a trattare con i suoi agenti.

Ma in capitale non si perdono d’animo, lo staff di Lotito è partito alla carica e tra gli obiettivi si è inserito anche il nome di Julian Brandt. L’esterno offensivo del Borussia Dortmund piace a Sarri che lo vuole per l’attacco biancoceleste. La valutazione è di 25-30 milioni ma Tare spera di convincere i tedeschi per un prestito con obbligo di riscatto, magari abbassando la cifra totale anche perché il 25enne nell’ultima stagione non ha trovato molto spazio.