Calciomercato Lazio, ci sono i nomi per puntare all’Europa

A due settimane dalla conclusione della sessione invernale di mercato le strategie in casa Biancoceleste appaiono ben delineate. Come riporta Il Messaggero, ci sono i nomi su cui la dirigenza vuole affondare: Burkardt e Zaza, mentre nel mercato in uscita c’è Lazzari come che partirebbe come pedina di scambio per uno dei due.

LEGGI ANCHE:

Per quanto riguarda il centrocampo, il nome è quello di Vecino, in uscita dall’Inter, che potrebbe arrivare però in estate a parametro zero. Occhio anche alla situazione che riguarda Luis Alberto. Lo spagnolo non dovrebbe partire a gennaio ma Siviglia e Betis sono in forte pressing. Tare, poi vorrebbe investire anche sulla difesa, dove il preferito rimane Casale del Verona. L’alternativa sarebbe Hickey del Bologna.