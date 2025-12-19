Sempre più nel vivo anche il calciomercato Lazio. A Formello si entra in una fase di attente valutazioni, per capire quale sia l’innesto giusto per rinforzare la rosa a Maurizio Sarri. La società biancoceleste, che è ancora in attesa di conoscere con maggiore chiarezza i margini di manovra a disposizione, conosce sicuramente in quale direzione muoversi.

Calciomercato Lazio, si valutano novità in entrata

A Sarri servono certezze sulle fasce. Marusic, già presente in rosa, con la sua tecnica e la sua esperienza, piace a Sarri. Il tecnico vorrebbe confermare il giocatore soprattutto per affidabilità ed esperienza. Il giocatore montenegrino è in scadenza e l’offerta di rinnovo è quella di due anni più opzione, con un ingaggio superiore agli attuali 1,7 milioni di euro. La società sta valutando il da farsi.

Maurizio Sarri ha espresso la necessità di sostituire Tavares. Tra i profili seguiti c’è Aaron Martin del Genoa, in scadenza di contratto e considerato un’opportunità interessante perché arriverebbe a parametro zero. Sulla corsia destra, invece, ci sarebbe Anton Gaaei dell’Ajax, classe 2002 con una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. In passato era stato seguito anche Moris Valincic, terzino destro della Dinamo Zagabria, altro profilo giovane e di prospettiva che non viene ancora escluso e che potrebbe rientrare in lista per la prossima finestra di mercato.