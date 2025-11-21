Calciomercato Lazio, Fagioli proposto ai biancocelesti

Novità nel mercato della Lazio. Il club capitolino starebbe valutando l’acquisto di Fagioli. Come riportato da RadioLaziale, il calciatore italiano sarebbe stato proposto ai biancocelesti dalla Fiorentina.

Calciomercato Lazio, intesa tra le parti

Sembrano essere tutti d’accordo per l’operazione. Sarri avrebbe già dato il via libera per l’acquisto, e Fagioli vorrebbe trasferirsi alla Lazio per cercare di trovare più minutaggio. Dunque, l’operazione sembra essere in discesa ma l’eventuale blocco di mercato dei biancocelesti potrebbe complicare la situazione. Per adesso però è ancora presto per parlare di una vera e propria trattativa, bisognerà aspettare le prossime settimane per capire la fattibilità dell’operazione.