Dalla Spagna, spauracchio Monchi per Gomez: la situazione

Si aggiunge un’altra pretendente nella corsa per il Papu Gomez

Non solo Milan, Lazio, Roma, Juventus e Inter nella corsa per il Papu Gomez. L’argentino ha rotto con l’Atalanta e con Gian Piero Gasperini e a gennaio potrebbe partire. Tante squadre si sono fatte avanti e nelle ultime ore, secondo quanto riferito da todofichajes, si è aggiunto anche il Siviglia. Il DS Monchi conosce bene l’argentino e vorrebbe portarlo al Siviglia.

L’ex dirigente della Roma reputa il Papu come l’erede perfetto di Ever Banega. Per il portale spagnolo l’Atalanta non lo cederà per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Con questo episodio Gomez ha dato il via libera ad un’asta di mercato e tra poche settimane vedremo quale sarà il futuro dell’argentino.