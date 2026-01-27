Il calciomercato Lazio inizia a muoversi per un possibile dopo-Romagnoli visto che il difensore ha chiesto da diversi giorni la cessione. La società capitolina dovrà trovare un sostituto e l’obiettivo si è fermato su Luca Ranieri.

Calciomercato Lazio, Luca Ranieri nel mirino

La probabile partenza di Alessio Romagnoli spingerà la Lazio a muoversi ancora sul mercato al fine di poterlo rimpiazzare. Secondo le ultime voci di mercato, l’ultimo nome uscito è quello di Luca Ranieri. Il difensore, attualmente in forza alla Fiorentina, è molto apprezzato anche per la capacità di giocare con il piede sinistro, proprio come Alessio Romagnoli.

Il difensore dei Viola rappresenterebbe l’incastro tattico perfetto per raccogliere l’eredità dell’ex capitano senza pesare eccessivamente sulle casse del club e sul suo ruolo. L’operazione potrebbe andare in porto senza troppe difficoltà. L’aspetto economico, quello che maggiormente interessa alla società biancoceleste, infatti, appare decisamente vantaggioso sul piano economico. L’affare con la Fiorentina si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Non sembrano esserci ostacoli se non con la concorrenza. Il difensore, infatti, è finito anche nel mirino del Torino. Il 26enne risulta molto apprezzato anche dalla società granata che sta cercando rinforzi sulla retroguardia.