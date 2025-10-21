Calciomercato Lazio, Insigne in arrivo il prossimo gennaio? La situazione

La situazione in casa della Lazio resta incerta. Non è ancora chiaro se il prossimo gennaio il club capitolino potrà muoversi sul mercato. Insigne rimane il primo nome sulla lista, ma l’attaccante potrebbe arrivare anche senza cessioni aggiuntive. A riportarlo è il Messaggero.

Calciomercato Lazio, Insigne vuole i biancocelesti

A quanto pare l’ex Napoli vorrebbe arrivare a Roma il prima possibile e potrebbe accettare un ingaggio di circa 1,3 milioni con un contratto fino a fine stagione. In tal caso per la Lazio non sarebbe un problema grazie alla cifre derivate dalle cessioni di: Fares,Tchaouna e Casale. Dunque, la decisione sembrerebbe dipendere dalle volontà di Insigne. Non resta che aspettare i prossimi mesi per capire se Sarri ritroverà il classe ’91.