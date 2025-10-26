Calciomercato Lazio, Ivan Ilic chiesto da Sarri

Non è ancora chiaro se la Lazio potrà partecipare alla sessione invernale di mercato. Nonostante le incertezze Sarri sembra avere le idee chiare per l’eventuale lista acquisti. A riportarlo è LaLaziosiamonoi.it.
Calciomercato Lazio, Insigne e Ilic i primi obbiettivi
L’ex Napoli rimane il desiderio di Sarri. L’allenatore vorrebbe ritrovare Insigne portandolo alla Lazio, anche se Fabiani non sembra interessato a un suo ingaggio in quanto ritenuto troppo vecchio per il progetto di svecchiamento della rosa avviato dal ds. Discorso diverso invece per Ilic. Il centrocampista classe 2001 del Torino piace a Sarri e rientrerebbe anche nei piani di Fabiani a causa della sua giovane età. Attualmente il valore del calciatore serbo è di circa 15 milioni. Una cifra non proibitiva per le casse biancocelesti, ma prima di tutto bisognerà capire se il club capitolino potrà fare acquisti il prossimo gennaio.