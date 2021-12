Calciomercato Lazio, ex Milan per l’attacco: l’alternativa a Botheim

Tare al lavoro per il vice Immobile

Non è un mistero che il ds Tare stia cercando un vice Immobile per gennaio. Ma non solo perché Sarri verrà accontentato probabilmente anche con un terzino sinistro e un nuovo centrocampista.

Complice l’indice di liquidità la società biancoceleste deve però prima cedere, con Patric, Escalante, Vavro e Muriqi i maggiori indiziati, soprattutto perché l’attaccante kosovaro non ha mai convinto l’allenatore toscano.

Lazio, piace Lapadula per il vice Immobile

Secondo quanto riportato da Il Messaggero spunta un nuovo nome per l’alternativa al giocatore di Torre Annunziata. Si tratta di Gianluca Lapadula, ex attaccante di Milan e Genoa, ora al Benevento e che ieri ha realizzato una doppietta contro la Ternana.

In primo piano c’è però sempre Erik Botheim del Bodo Glimt, attaccante che ha fatto impazzire la difesa della Roma in Conference League.

Il giocatore ha una valutazione di 5 milioni di euro e ha molto mercato in Premier League, campionato adatto alle sue caratteristiche, anche se il giocatore non chiuderebbe la porta a un’esperienza in serie A.