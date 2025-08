Juventus, Tafesse analizza la ripartenza: “Bremer da leader. David farà la differenza”

Juventus, Tafesse: “Le parole di Bremer danno un briciolo di speranza per il futuro”

Dopo l’amichevole contro la Reggiana e le prime indicazioni sul lavoro di Igor Tudor, Samuel Tafesse ha offerto la sua visione sul momento bianconero ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso della trasmissione Cose di Calcio. Un commento che parte dal test estivo e arriva fino ai temi caldi di mercato, passando per le dichiarazioni di Gleison Bremer alla Gazzetta dello Sport e l’impatto di Jonathan David.

SULL’AMICHEVOLE CON LA REGGIANA

“La partita lascia il tempo che trova per quanto riguarda il risultato. Sono quei match che servono per riprendere un po’ il filo del discorso dopo una lunga pausa”.

SULLE PAROLE DI BREMER

Il giornalista si è soffermato sull’intervista concessa oggi dal difensore brasiliano: “Do molto peso alle parole di Bremer, che ha parlato da leader e ci ha dato un briciolo di speranza per il futuro, che è quello che serve in questo momento a tutto l’ambiente Juventus. Mi sono piaciute anche le parole espresse per Gatti, quello del brasiliano è un endorsement importante nei confronti del compagno di squadra, che nel corso della passata stagione è cresciuto tantissimo”.

SUL MODULO DI TUDOR

“Il modulo che adotterà Tudor? Mi figuro una Juventus che giochi di base con la difesa a tre ma che all’occorrenza possa passare anche a quattro”.

SU JONATHAN DAVID

Infine, un giudizio sul nuovo acquisto bianconero: “Per me è un acquisto importantissimo, per la caratura del giocatore se ne sta parlando pochissimo, ma non è detto che questo sia un male, può lavorare senza eccessive pressioni. Inutile negare che in questo momento dal punto di vista fisico non è al top, ma al 4 di agosto direi che è qualcosa di ampiamente giustificabile. Credo sia perfetto per il campionato italiano e che nella prossima stagione farà la differenza”.