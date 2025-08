Roma, il futuro in difesa parla polacco: obiettivo Jan Ziolkowski

Roma, occhi su Jan Ziolkowski: il talento del Legia verso la Serie A

La Roma si muove per il futuro e mette nel mirino Jan Ziolkowski, difensore centrale classe 2005 del Legia Varsavia. I contatti con il club polacco sono già stati avviati e l’operazione potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, con l’intento di portare il giovane talento in giallorosso il prima possibile. L’idea è chiara: affidare a Gasperini un prospetto che unisca solidità difensiva e qualità nell’impostazione, caratteristiche sempre più ricercate nel calcio moderno.

Il profilo di Ziolkowski piace perché ricorda, per caratteristiche, quello di Dean Huijsen: un centrale elegante, pulito negli interventi, capace di leggere le situazioni e di far ripartire l’azione, meno rude rispetto ad altri interpreti del ruolo. La Roma lo considera un investimento per il presente e per il futuro, convinta che possa crescere rapidamente sotto la guida di Gasperini.

Sul giocatore c’era stata attenzione anche da parte dell’Udinese, che negli scorsi giorni aveva presentato un’offerta, però inferiore a quella giallorossa. Non solo: dal Lione era arrivato un sondaggio, senza che si trasformasse in una proposta concreta. Ziolkowski, dal canto suo, ha già manifestato la propria preferenza per la Roma, un aspetto che potrebbe accelerare la chiusura dell’operazione.

Il difensore, reduce da 19 presenze con il Legia arricchite da un gol e due assist, rappresenta uno dei profili più interessanti del calcio polacco. Ora il club capitolino lavora per definire i dettagli economici e battere la concorrenza, con l’obiettivo di consegnare al nuovo allenatore un giovane di prospettiva ma già pronto per il salto in Serie A.