La prossima estate potrebbe arrivare un altro attaccante. Immobile non è eterno e i continui problemi fisici lo dimostrano mentre Castellanos sta facendo fatica in fase realizzativa. Negli ultimi giorni, gli agenti di Mikautadze avrebbero proposto il loro assistito al club biancoceleste con Lotito che starebbe facendo delle riflessioni in merito.

Per Mikautadze serve una cessione

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’attaccante georgiano dell’Ajax resta in attesa ma difficilmente arriverà se uno tra Zaccagni e Pedro non lascerà Formello. La Lazio sembra essere interessata ma tutto dipenderà dal mercato in uscita del reparto offensivo.