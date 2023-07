Calciomercato Lazio, Lotito su Milinkovic: “Mi ha chiesto di lasciarlo andare. Arabia? Non so nulla…”

Nuovo capitolo nella telenovela Lazio –Milinkovic Savic: il centrocampista serbo è ad un passo dall’accettare l’offerta dell’Al Hilal, e a confermare l’imminente partenza del Sergente sono le parole di Claudio Lotito rilasciate a Tag24: “Tutto fatto? No no, non mi risulta sia fatto niente, ne sapete più voi che io. Qualcuno vi racconta le cose, non so se sono frottole o verità. Allo stato non ho firmato nulla. Non so se c’è l’offerta dall’Arabia, mi hanno detto che c’è e vale molto per il giocatore e meno per la società. Il giocatore ha chiesto di andare via dato che sono 8 anni che è alla Lazio. Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa. Non era un problema di soldi con noi, voleva cambiare aria“.