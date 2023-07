Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic verso l’Arabia | Le ultime

Calciomercato Lazio, offerta clamorosa dell’Al-Hilal per Milinkovic-Savic

Grande colpo di scena in casa Lazio: l’Al-Hilal, club saudita in cui militano già Rúben Neves e Koulibaly, ha offerto 40 milioni di euro al club e un ingaggio di 20 milioni netti a stagione a Sergej Milinkovic-Savic. Le prime indiscrezioni, giunte nella notte, sono state confermate con il passare delle ore. L’offerta riportato risulta congrua alle richieste iniziali del club biancoceleste e starebbe portando il calciatore serbo a decidere di accettare il trasferimento in terra saudita.

Milinkovic-Savic, ore decisive: il calciatore verso il sì all’Arabia

Dunque, le condizioni proposte dal club arabo metterebbero d’accordo le parti: la Lazio otterrebbe la liquidità necessaria per intervenire sul mercato e regalare a Sarri i colpi desiderati e regalerebbe al calciatore un contratto economicamente importante. Secondo quanto riferito da calciamercato.com, il serbo sarebbe convinto a dire sì al club arabo, rinunciando a giocare in top club europeo. L’eventuale passaggio di Milinkovic-Savic in Arabia, pertanto, stravolge il mercato della Lazio e, soprattutto, della Juventus, che ha sempre considerato il serbo una priorità per rinforzare la propria rosa.