Calciomercato Lazio, niente da fare per l’attaccante: gli agenti chiedono troppo

Da tempo la Lazio è in cerca di un vice-Immobile da poter inserire in rosa. Tanti i nomi sulla lista di Sarri, ma non mancherà il valutare delle occasioni, come Bonazzoli oppure Marcos Leonardo. Altro nome forte che si era fatto in queste settimane, è quello di Zaha, dove gli agenti costano molto.

Calciomercato Lazio, che commissioni per Zaha!

Wilfried Zaha ha avuto una conversazione con Steven Gerrard su un potenziale trasferimento ad Al-Ettifaq. Il club saudita ha offerto un accordo da 16 milioni di sterline all’anno, ma le trattative sono sull’orlo del fallimento poiché i rappresentanti di Zaha chiedono altri 7,5 milioni di sterline.