Tanti i nomi in attacco per la Lazio di Sarri. Dopo quelli di Marcos Leonardo e Amdouni, spunta Joao Pedro, attaccante del Fenerbahce ed ex calciatore del Cagliari che secondo il Corriere dello Sport sarebbe stato proposto ai biancocelesti come alternativa a Immobile e sarebbe un profilo alla Cancellieri, anche se con esperienza e utile soprattutto per la Champions League.