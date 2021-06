Calciomercato Lazio, Luka Romero a un passo. La società biancoceleste è pronta ad assicurarsi uno dei talenti più in vista del calcio sudamericano: in Argentina è subito scattato il paragone con Messi.

Calciomercato Lazio

La Lazio inizia a fare sul serio sul mercato ed è vicina all’acquisto di un nuovo centrocampista molto dinamico che è molto bravo in fase offensiva, dotato di buona tecnica. Si tratta di Luka Romero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Lazio, Luka Romero a un passo

Il centrocampista offensivo si libererà dal Maiorca, il suo contratto è in scadenza il 30 giugno, e sicuramente non verrà rinnovato. Il club spagnolo non avrebbe intenzione di perdere il giocatore, classe 2004 e, nonostante i tentativi, il club delle Baleari non ha convinto l’argentino.

Romero ha ricevuto numerose proposte, ma in particolare ci sono quelle di tre club Villarreal, Napoli e una società della Premier League. La società di Lotito è subentrata da poco, ma è l’unica ad aver messo sul tavolo una grande offerta. La Lazio ha fatto l’offerta migliore, garantendo a Romero un contratto da professionista e un ingaggio importante considerando che il ragazzo è un classe 2004. Al momento non c’è ancora il nero su bianco, la firma ma, a meno di clamorosi colpi di scena, il 17enne arriverà nei prossimi giorni, appena sarà ufficiale il divorzio dal Real Mallorca.

Romero è nato in Messico, ma ha passaporto argentino e in patria già lo paragonano a Messi. Molto dinamico nelle sue caratteristiche: è un trequartista, mezzala offensiva, Romero è passato alla storia del calcio spagnolo per aver esordito in Liga, contro il Real Madrid, a soli 15 anni e 219 giorni, diventando così il calciatore più giovane a debuttare nel campionato iberico.