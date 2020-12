Lazio, si muove il mercato: scelto il sostituto di Lulic

Anche in casa biancoceleste si inizia a muovere il mercato. Per quello in entrata si pensa ad un giocatore dell’Hellas Verona

Dopo la vittoria sul Napoli in casa Lazio si pensa anche al mercato. I problemi fisici di Senad Lulic stanno facendo riflettere la società e il DS Tare sta pensando ad un sostituto. Secondo quanto riferito da Il Tempo, nel taccuino del dirigente albanese c’è un suo vecchio pupillo: Darko Lazovic. Il calciatore del Verona piace da tempo e sarebbe il principale indiziato per sopperire alla mancanza del bosniaco. In uscita Caicedo continua a piacere alla Fiorentina che nelle prossime ore potrebbe preparare l’affondo deciso. Al momento, invece, Luis Alberto non dovrebbe lasciare la Capitale nonostante gli ultimi rumors di mercato.