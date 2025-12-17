Calciomercato Lazio, Mandas nel mirino del Genoa

Mandas è in cima alla lista cessioni della Lazio. Già nelle scorse settimane, il calciatore greco ha ufficialmente chiesto la cessione alla dirigenza. Considerando la rottura tra il portiere e il club capitolino, diverse squadre si sono interessata al classe 2001, tra le quali il Genoa. A riportarlo è La Repubblica.

Calciomercato Lazio, i club interessati a Mandas

Secondo le ultime voci, il Genoa avrebbe chiesto informazioni alla Lazio per Mandas. Ma i rossoblù, non sarebbero l’unico squadra a seguire il calciatore. Anche la Fiorentina e il Wolverhampton, starebbero valutando il profilo del portiere. Dunque, non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Mandas, ma difficilmente il giocatore rimarrà a Roma fino alle fine del campionato.