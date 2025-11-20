Calciomercato Lazio, Mandas via a gennaio

Terminerà tra poche settimane l’avventura di Mandas in biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport, il calciatore greco ha chiesto alla dirigenza della Lazio di essere ceduto e dovrebbe lasciare Roma la prossima finestra di mercato.

Mandas divenne biancoceleste a settembre del 2023, quando fu acquistato dalla società per 1 milione. In questo senso, la cessione del portiere potrebbe far guadagnare la Lazio con una plusvalenza, ma la dirigenza deve cercare di venderlo al prezzo più alto possibile. Le ultime voci di mercato parlerebbero di un interesse da parte del greco verso la Premier League e la Liga Santander. In particolare l’entourage di Mandas starebbe valutando sia il Getafe che il Wolverhampton come ipotesi.