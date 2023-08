Calciomercato Lazio, Marcos Antonio in uscita: cosa manca per chiudere col PAOK

La Lazio sta continuando a trattare per l’arrivo di Guendouzi agli ordini di Maurizio Sarri. Intanto, però, Lotito ha bisogno di cedere qualche esubero soprattutto in mezzo al campo e l’indiziato principale sarebbe Marcos Antonio. Sul brasiliano ci sta provando il PAOK ma per chiudere in bene la trattativa manca ancora un dettaglio non indifferente.

L’ostacolo che divide Marcos Antonio dalla Grecia

L’ultimo nodo da slegare per poter realizzare l’arrivo del centrocampista in Grecia è quello legato alla formula del trasferimento. Il PAOK chiede un prestito con diritto di riscatto mentre la Lazio sta spingendo per trasformarlo in obbligo.