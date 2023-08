Calciomercato Lazio, si avvicina il difensore: accordo vicino

Calciomercato Lazio, la Juve prova ad avvicinare Bonucci in biancoceleste

La Juventus è pronta a chiudere la questione legata a Leonardo Bonucci. La storia tra l’ormai ex capitano e il club torinese sembra esser giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riferisce La Repubblica, la Lazio e la Juventus avrebbero intensificato i contatti per il passaggio del difensore di Viterbo in biancoceleste.

La Juventus sarebbe pronta a fare un passo avanti nei confronti della dirigenza biancoceleste: i bianconeri sono disposti a pagare parte dell’ingaggio del calciatore affinché il passaggio del calciatore a Roma possa essere concreto. La Lazio resta un pista concreta per il capitano della Nazionale, deciso a restare in Italia.