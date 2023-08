Calciomercato Lazio, stuzzica l’idea Bonucci | Le ultime

Riparte il campionato di Serie A anche per la Lazio che scenderà in campo questa sera, alle 20:45, al Via del Mare contro il Lecce. In conferenza stampa ieri ha parlato Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti, che ha espresso perplessità sul calendario viste le trasferte ravvicinate con Napoli, Juventus e Milan. Sul mercato ha poi aggiunto che la rosa si è rinforzata, da capire se anche nell’11 titolare.

Calciomercato Lazio, le ultime su Bonucci e non solo

La campagna acquisti che verrà rifinita entro e non oltre la fine di questa finestra di calciomercato, terrà banco anche in casa Lazio dove i nomi che le testate giornalistiche e i media citano, scaldano e non poco la tifoseria romana. Sarri è sempre più convinto che possa essere l’esperienza di Bonucci a far fare il salto di qualità alla Lazio, rimangono apertissime le ipotesi Samardzic e Guendouzi, il secondo forse più adatto alle caratteristiche chieste all’allenatore date le sue doti difensive.