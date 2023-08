Calciomercato Lazio, Sarri riflette sul difensore centrale: attesa la decisione

La Lazio continua a fare il suo percorso sul mercato cercando di regalare a Sarri, una rosa ancor più competitiva della scorsa stagione. Dopo i vari colpi in entrata come quello di Kamada ed Isaksen, Sarri sta riflettendo sulla possibilità di ingaggiare una vecchia conoscenza avuta alla Juventus.

Calciomercato Lazio, idea Bonucci per la difesa

Leonardo Bonucci ha concluso il suo ciclo in bianconero e sta cercando una squadra per continuare a competere ad alti livelli. Il difensore si è proposto alla Lazio sperando di poter trovare la porta di Sarri aperta, ma il tecnico toscano è indeciso sul da farsi. La difesa biancoceleste è stata la seconda migliore del campionato e l’inserimento di un veterano come Bonucci potrebbe distorcere quell’armonia creatasi tra Romagnoli e Casale.