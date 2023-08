Calciomercato Lazio, Pellegrini-Rovella ci siamo: ecco quando arrivano

Doppio colpo per far sorridere Sarri. È questa l’idea che sta mettendo in pratica Lotito regalando al tecnico due giocatori che aveva richiesto da settimane. Il primo è il ritorno di Luca Pellegrini che, nonostante abbia giocato poco la scorsa stagione, vuole tornare a Roma e Sarri sembra intenzionato a dargli fiducia. Il secondo è Nicolò Rovella che il tecnico toscano chiede da tempo e vede in lui qualità che in questo momento la Lazio non possiede.

Spunta la data dell’arrivo a Formello

I due giocatori dovrebbero lasciare Torino in direzione Roma dopo Ferragosto. Più precisamente il 16 sono attesi nella Capitale per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Entrambi, poi, saranno aggregabili alla rosa di Maurizio Sarri per preparare la trasferta di Lecce.