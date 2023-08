Calciomercato Lazio, altro colpo in attacco dopo Castellanos | La novità

In arrivo il terzo attaccante per Sarri

Non è finito qui il mercato della Lazio, perchè dopo gli arrivi di Rovella e il ritorno di Luca Pellegrini, ora potrebbe esserci ancora qualcosa in atto per i biancocelesti. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, in queste ore Fabiani avrebbe avviato dei contatti col Perugia per Giuseppe Di Serio, attaccante classe 2000.

I biancocelesti una volta preso il calciatore e visto il poco spazio in rosa(l’attaccante sarebbe chiuso da Immobile e Castellanos), potrebbero decidere di tenerlo fino a gennaio per poi magari cederlo in prestito fino a giugno per mandarlo a giocare.