Calciomercato Lazio, un top al passo d’addio: in Arabia fanno sul serio

Per il calciomercato della Lazio si guarda anche in ottica cessioni, dopo il ritorno di Luca Pellegrini e la trattativa in fase avanzata per Nicolò Rovella della Juventus. L’Arabia Sudita, che a suon di milioni sperperati ovunque si è rivelata come la ‘regina del mercato’, accaparrandosi i migliori calciatori in circolazione, avrebbe messo gli occhi anche su un giocatore della Lazio, dopo aver rubato proprio alla corte di Claudio Lotito Sergej Milinkovic-Savic.

Calciomercato Lazio, per Luis Alberto è la volta buona?

Come anticipato l’interesse dell’Arabia Saudita è piombato ancora in Serie A, ancora in casa Lazio, ancora sul centrocampo giostrato dal tecnico Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, potrebbe presentare un’offerta per lo spagnolo Luis Alberto. La volontà del 10, come ribadito dai suoi agenti, è quella di rimanere alla Lazio, ma per blindare il giocatore servirebbe un rinnovo che, fin qui, è stato concordato, ma non ancora firmato.