Calciomercato Lazio, innesto in arrivo a centrocampo

Dopo gli arrivi di Rovella e Pellegrini dalla Juventus, Sarri ha chiesto un altro giocatore per chiudere il mercato in entrata della Lazio. L’allenatore ex Napoli avrebbe chiesto a Lotito una mezzala per completare il reparto mediano. I biancocelesti starebbero dunque puntando ad Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina che viene da una stagione non proprio brillante con la Viola.

Calciomercato Lazio, vivo l’interesse per il centrocampista

Prima della passata stagione, il centrocampista veniva da 2 stagioni in cui aveva realizzato complessivamente 18 goal, e ciò lo aveva affermato come uno dei centrocampisti più prolifici della Serie A. A Firenze però non è riuscito ad imporsi e la Fiorentina sarebbe disposto a lasciarlo andare. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro, bisognerebbe però ragionare su cifre e formula. La Lazio avrebbe già contattato l’entourage del calciatore, e quindi nelle prossime ore la trattativa potrebbe diventare concreta. Da vedere dunque se sarà il centrocampista ex Verona l’ultimo innesto della squadra di Maurizio Sarri.