Calciomercato Juventus, Zaniolo a rischio: c’è l’offerta di un club

Un obbiettivo per l’attacco della Juve rischia di sfumare. Nicolò Zaniolo piace ai bianconeri dai tempi della Roma e nonostante il trasferimento in Turchia, ciò non sembra cambiare l’interesse. Giuntoli non ha mai tentato l’affondo e ora rischia di veder vanificare la possibilità di portare a Torino il classe ’99.

C’è l’offerta ufficiale dell’Aston Villa

In queste ore l’Aston Villa avrebbe presentato un’offerta ufficiale al Galatasaray. Si parla di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20. La preferenza del giocatore resta la Juve ma è ovvio che se l’unica proposta sul tavolo dovesse essere quella del club inglese allora Zaniolo potrebbe valutare la destinazione.