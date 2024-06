Juventus, Kean in uscita: piace alla Fiorentina | I dettagli

Moise Kean non rientra nei piani della Juventus. Il calciatore è in uscita dopo che nell’ultimo anno tra infortuni e prestazioni non all’altezza ha giocato poco. I bianconeri con le cessioni vorrebbero ottenere un bel gruzzoletto per puntare sugli acquisti. Kean piace molto a Palladino e alla Fiorentina come scrive la Gazzetta dello Sport.

Juventus, da capire il costo del cartellino di Kean

La Fiorentina è alla ricerca di una punta visto che quest’anno ci si aspettava di più dai suoi attaccanti, i viola stanno sondando il terreno con la Juve per scoprire quanto viene valutato e se ci sono i margini per ottenere il trasferimento. Il club toscano oltre a Kean, segue anche Lucca dell’Udinese.