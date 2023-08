Calciomercato Juventus, pressing su Diarra: previsto incontro con lo Strasburgo

La dirigenza della Juventus punta un processo di ringiovanimento della rosa a disposizione di colui che per l’ottavo anno condurrà gli allenamenti dei bianconeri, non senza il malcontento di parte della tifoseria. Tanti i nomi nel mirino dei nuovi interpreti della società torinese, ma, come risaputo, c’è un gran bisogno di far cassa prima.

Calciomercato Juventus, Diarra sarà il prossimo acquisto

I bianconeri hanno messo nel mirino il centrocampista classe 2004 dello Strasburgo, Habib Diarra; chiesti 20 milioni per il suo cartellino. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra Juventus e Strasburgo. Sul calciatore c’è la concorrenza del Wolfsburg pronto a mettere sul piatto 14.5 milioni di euro più bonus per portarlo in Germania. Toccherà ai bianconeri adesso preparare l’affondo, intensificando i contatti con lo Strasburgo per provare ad arrivare a Diarra.