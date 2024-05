Lazio, Fabiani tenta il doppio colpo dal Verona | I dettagli

Dopo aver quasi piazzato il primo acquisto del mercato estivo, Tchaouna della Salernitana, Fabiani è pronto ad assicurare a Tudor e ai tifosi della Lazio due calciatori rivelazione di questa stagione del Verona, che quest’anno ha lanciato molti giocatori validi, come Coppola e Noslin.

Lazio, Coppola e Noslin i nuovi nomi per il mercato

Come si è potuto intuire, Tudor non è di certo soddisfatto della sua rosa, che in estate perderà altri tasselli fondamentali di un mosaico che ha ormai perso la sua brillantezza di qualche stagione fa, e il tecnico croato vorrebbe arricchirlo con più di qualche innesto, partendo proprio da Coppola e Noslin.

I due calciatori si sono messi in mostra quest’anno con il Verona, ma attualmente l’unico club ad aver dimostrato interesse è la Lazio, che vorrebbe chiudere per i due talenti prima che si possano inserire altri club.