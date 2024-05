Juventus-Monza, probabili formazioni e dove vederla

I bianconeri cercano la prima vittoria in casa contro il Monza in Serie A

Dopo la rimonta e la sconfitta evitata sul campo del Bologna, la Juventus vuole mantenere la posizione in classifica e chiudere bene il campionato davanti ai propri tifosi. Il club bianconero ha affrontato tre volte in Serie A il Monza ottenendo solamente una vittoria e due sconfitte. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sabato 25 maggio alle ore 18.

Probabili formazioni Juventus-Monza

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Fagioli, Iling Jr; Chiesa, Vlahovic. All. Montero

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Mota. All. Palladino