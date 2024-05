Inter, pronto l’assalto a Di Lorenzo | La situazione

Il cambio societario ha destabilizzato notevolmente l’ambiente Inter e i suoi tifosi, che ora coltivano più di qualche timore sul futuro del club e iniziano a dubitare della competitività della squadra già a partire dalla prossima stagione, che potrebbe essere messa a repentaglio in caso di cessioni importanti e, soprattutto, di mancati rinnovi.

Inter, all-in su Di Lorenzo per rimpiazzare Dumfries

Il primo nome per cui si sta lavorando è Lautaro Martinez, il cui futuro resta ancora incerto, così come Dumfries, che è in scadenza nel 2025 e non ha ancora trovato l’accordo per un prolungamento che difficilmente arriverà se le richieste salariali non dovessero abbassarsi.

In caso di mancato rinnovo entro l’inizio del mercato, la cessione sarà inevitabile. Attualmente il calciatore ha qualche estimatore in Premier, in particolare l’Aston Villa, fresco di qualificazione in Champions. Per rimpiazzarlo l’Inter vorrebbe puntare su Di Lorenzo, che ha ufficialmente chiesto la cessione al Napoli in seguito alla mancata qualificazione in Europa, e Milano sarebbe una destinazione gradita all’ex Empoli, pronto a intraprendere una nuova importante avventura a ormai 31 anni.