Inter, Audero sempre più lontano dai nerazzurri: c’è il Como su di lui

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra di Fabregas avrebbe messo nel mirino Emil Audero, portiere di proprietà della Sampdoria che attualmente è in prestito all’Inter.

Inter, il futuro di Audero

I nerazzurri hanno il diritto di riscatto del portiere fissato a 7 milioni, ma finora non sono arrivate conferme. Nei prossimi giorni verranno fatte le valutazioni in merito alla porta nerazzurra, dove Bento dell’Atletico Paranaense è considerato un possibile vice Sommer. L’ostacolo principale per l’arrivo di Bento è il costo del suo cartellino: 20 milioni circa. Nel frattempo, per Audero c’è l’interesse del Como che è stato appena promosso in Serie A.