Calciomercato Lazio, Cancellieri passa all’Empoli | Cifre e dettagli

Altro movimento della Lazio sul mercato. Matteo Cancellieri è infatti pronto a lasciare la Lazio per ritagliarsi uno spazio più grande all’Empoli. E’ tutto fatto per il passaggio del calciatore ex Hellas Verona al club di Corsi, che si trasferirà in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Sono queste le cifre svelate da Di Marzio, con l’esterno che volerà subito in Toscana per le visite di rito e mettere la firma sul contratto.

