UFFICIALE – Matic al Rennes | C’è il comunicato del club francese

E’ arrivata l’ufficialità in questi minuti per il passaggio di Nemanja Matic al Rennes. Il calciatore ex Manchester United firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo con il club francese e si metterà subito a disposizione della squadra, che ha già cominciato la Ligue 1.

