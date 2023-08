Calciomercato Roma, Matic ai saluti: c’è l’accordo col Rennes

Un giocatore importante per il centrocampo di Mourinho lascerà la Roma nelle prossime ore. Si tratta di Nemanja Matic con cui i giallorossi hanno trovato l’accordo per un suo trasferimento al Rennes. Come riferito da Gianluca Di Marzio, l’ex United e Chelsea volerà in Francia per circa 3 milioni di euro.

Pinto lavora sul sostituto

Vista la cessione a titolo definitivo del serbo, la società giallorossa sta già lavorando per trovare un sostituto di livello a Mourinho. Il nome più caldo è quello di Leandro Paredes che non rientra nei piani del PSG e che tornerebbe volentieri in Italia. Per il momento resta in stand-by la trattativa legata a Renato Sanches.