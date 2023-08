Calciomercato Roma, accordo per Paredes | Doppio rinforzo dal Psg?

L'argentino è pronto a far rientro a Trigoria

Con la partenza di Matic sempre più vicina, la Roma rischia di rimanere corta a centrocampo dopo il ritorno di Wijnaldum al Psg e il mancato arrivo di Frattesi. Proprio per questo, spinta anche da Josè Mourinho, i giallorossi stanno accelerando per arrivare al doppio rinforzo, prendere sia Renato Sanches che Paredes.

Calciomercato Roma, sbarcano sia Paredes che Sanches?

Per il primo c’è già un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto già fissato sui 15 milioni, mentre per il secondo, come svelato da Matteo Moretto su Twitter, i giallorossi avrebbero già raggiunto un’intesa con l’argentino, che tornerebbe volentieri a Roma, nonostante l’offerta del Galatasaray.