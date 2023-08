La Roma è tornata in campo al Fulvio Bernardini per il consueto allenamento in vista dell’amichevole di domani contro il Partizani, in programma a Tirana. Diversi i calciatori scesi in campo tra cui Faticanti, Cherubini, Golic e Mannini, aggregati alla prima squadra. Vedremo se ci saranno Nemanja Matic e Paulo Dybala, che quest’oggi non si sono allenati.