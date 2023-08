Calciomercato Roma, all-in su Zapata | l’Atalanta prende tempo

La Roma sembra essersi decisa. Dopo mesi passati a trattare con il West Ham per il cartellino di Gianluca Scamacca, sondaggi effettuati per Morata dell’Atletico Madrid ed una trattativa ancora in corso per Marcos Leonardo del Santos, Pinto sarebbe vicinissimo all’accordo con l’Atalanta per l’acquisizione dei documenti e delle prestazioni sportive dell’attaccante colombiano Duvan Zapata.

Calciomercato Roma, Zapata vicinissimo ma…

Come risaputo la Roma ha dunque scelto Duvan Zapata per l’attacco della stagione 2023/2024 e la volontà del colombiano non è lontana da quella del club capitolino. Prosegue la trattativa fra Roma e Atalanta per il colombiano, ma secondo quanto riferisce Sportitalia, la dirigenza bergamasca vorrebbe prendersi un po’ di tempo per riflettere sulla cessione del numero 91, perché andrebbe a rinforzare una diretta concorrente. Zapata è pronto a dire sì, l’Atalanta non ha fretta di cedere e vorrebbe monetizzare nel miglior modo possibile l’uscita dell’attaccante.