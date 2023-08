Il fascino degli attaccanti colpisce sempre

Costruire una rosa equilibrata in tutti i reparti è senza dubbio molto importante nel Fantacalcio, ma è inutile nascondersi dietro un dito: portieri, difensori e centrocampisti non accenderanno mai la fantasia come i grandi attaccanti, in grado realmente di spostare gli equilibri e farvi vincere, o perdere, un campionato.

Attaccanti Top che non possono mancare nella vostra squadra

Partiamo subito con il quesito che dal 31 luglio sta arrovellando i cervelli dei fantallenatori: Kvaratskhelia, che lo scorso anno da centrocampista è stato il numero uno assoluto, anche in proporzione alla spesa sostenuta per acquistarlo, è da prendere in questa stagione in quanto listato attaccante? Che dire: se ripetesse i numeri del 22/23 andrebbe benissimo anche come punta (magari come secondo slot), ma prevederlo non è semplicissimo. Noi optiamo per il sì ma con un occhio al bilancio…

Nonostante qualche passaggio a vuoto è risultato comunque tra i migliori nella passata stagione con i suoi 15 goal e 7 assist, e promette altrettanto anche ai nastri di partenza della prossima; vi costerà caro, forse carissimo, ma Rafael Leao è senz’altro un Top da prendere. Sull’altra sponda dei navigli c’è forse il numero uno assoluto dei calciatori d’attacco, al pari naturalmente di Osimhen, e cioè Lautaro Martinez che ci sentiamo a cuor leggero di consigliarvi come primo slot, in alternativa al nigeriano campione d’Italia (se riusciste a prenderli entrambi contattateci e spiegateci come avete fatto…).

Anche Berardi, sperando stia bene (lo scorso anno ha saltato 14 partite su 38…), resta un attaccante dal valore assoluto, magari abbinandolo con un compagno di squadra meno quotato che possa coprirne le assenze (Mulattieri per esempio…).

Lo stesso discorso può essere esteso ad Immobile. Il Ciro d’Italia, l’uomo che più di ogni altro ha regalato bonus a profusione nelle ultime stagioni ha cominciato a mostrare i segni dell’età nello scorso torneo. Resta quindi da prendere, anche a cifre pesanti, ma cautelatevi: se non credete in Castellanos, scommessa importante anche per la Lazio, acquistate un attaccante di seconda o terza fascia ma che abbia il posto assicurato, in maniera da non restare scoperti in caso di qualche forfait di troppo del numero 17 biancoceleste.

Certezze da inserire tra i vostri attaccanti

Unico dubbio resta la sua tenuta fisica; senza esagerare con i crediti su Dybala dovete comunque puntare perché dal punto di vista tecnico è un TOP assoluto, in grado di determinare ogni singola partita anche non giocandola per intero.

12 reti e 4 assist garantiscono a Sanabria, fino allo scorso anno poco più che un rincalzo, la “patente” da semi top. Terzo slot di buon livello.

Resta una prima scelta ma deve necessariamente essere affiancato da almeno 2 punte di pari valore o quasi, il centravanti del Milan Giroud.

Sorprese da cogliere al volo per un parco attaccanti completo

Pagato a peso d’oro, sembra quasi assurdo definirlo come possibile sorpresa ma in pochi l’hanno visto giocare con continuità. Detto che dovrà comunque superare un periodo di adattamento al nostro calcio ed al gioco di Gasperini, ci sentiamo comunque di puntare decisamente su El Bilal Tourè.

Non foss’altro per non rischiare il “buco” preso da molti con Kvaratskhelia nella passata stagione, qualche fiches su Kvernadze, georgiano arrivato a Frosinone, la metteremmo senza pensarci troppo (ovviamente come quinto o sesto slot della vostra fantasquadra).

Sulla scia di Milito, e non solo, promette grandi cose nel Genoa Mateo Retegui, posto fisso e gol apparentemente nel sangue. Volete farvelo sfuggire?

Vecchie conoscenze dall’incerto futuro; saranno attaccanti su cui puntare oppure no?

Chiudiamo con qualche nome difficilmente catalogabile alla vigilia per i motivi più svariati, mercato incluso: Vlahovic ad esempio; se restasse alla Juve potrebbe anche dare nuovo impulso alla sua carriera e regalare bonus a “carrettate”; Arnautovic, rivalutatosi a Bologna torna all’Inter dopo 13 anni; saprà cogliere questa nuova occasione? Se Zapata sarà della Roma ritroverà forma e gol? Anche dalle risposte a questi quesiti potrebbe dipendere il vostro futuro da allenatori di fantacalcio…