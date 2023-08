Centrocampisti da Fantacalcio

Il centrocampo è un vero “mare magnum”; mediani, trequartisti, seconde punte, falsi nove, ali, tornanti, mezzale, incontristi e fantasisti: tutti in un unico reparto, almeno per chi sceglie il metodo CLASSIC, quello maggiormente utilizzato dai fantallenatori… Come orientarsi in un simile parapiglia per non sbagliare le scelte e costruire un centrocampo equilibrato in grado di darvi sostanza (leggi presenza costante in campo), rendimento e bonus? Non è semplice ma si può fare!

La premessa iniziale, al costo di ripeterci, è sempre la stessa ed è attinente al modulo prediletto: 3-4-3 o 4-3-3 (con eventuale modificatore difesa); ovviamente si parla del modulo base, quello che scegliereste settimanalmente avendo tutti gli effettivi a disposizione perché poi, come nella realtà, non sempre sarà così ed occorrerà quindi premunirsi anche per eventuali emergenze.

Nel caso del 3-4-3 vi occorreranno almeno 6 centrocampisti praticamente certi di scendere in campo ogni giornata, e tra questi diremmo che un paio debbano necessariamente appartenere alla categoria TOP o SEMITOP mentre gli altri sarà sufficiente che siano in grado di apportare stabilità di rendimento e qualche “regalino” di tanto in tanto. Per il 4-3-3 invece potrebbe bastarvi un TOP di ruolo ma gli altri due titolari dovranno comunque avvicinarsi al suo livello con altrettanti elementi da mettere in rosa che, sia pure posizionati in griglia a gradini più bassi, possano garantire quantomeno la titolarità per non lasciarvi scoperti.

CENTROCAMPISTI TOP DA PRENDERE (QUASI) AD OGNI COSTO

Partito per l’Arabia Saudita Milinkovic-Savic, una certezza negli ultimi anni, con Tonali in Premier League e Kvaratskhelia listato attaccante, il Top assoluto del reparto, sulla scorta dei risultati dell’ultima stagione, risulta essere Zaccagni che ha totalizzato una fantamedia del 7,44 con 10 reti e 6 assist, praticamente quanto un attaccante (ruolo peraltro ricoperto con Sarri…). Alle sue spalle l’atalantino Koopmeiners (7,14 – 10 – 5) ed Orsolini (7,09 – 11 – 2) finalmente giunto a…maturazione dopo qualche pausa di troppo. Tra questi qualche dubbio sulle possibilità di ripetersi a simili livelli lo nutriamo proprio per il bolognese, non sempre in sintonia con tecnici e ambiente e solleticato in estate da voci di mercato al momento non concretizzatesi.

Immediatamente al di sotto del podio, ma da prendere senza remore nel rispetto del vostro budget, troviamo Rabiot, letteralmente esploso la scorsa stagione, Strefezza, leader indiscusso del Lecce, e l’altro laziale Felipe Anderson, sempre presente e su livelli d’eccellenza anche in sotto porta grazie al saltuario impiego da vice – Immobile. A questo proposito sottolineiamo come gli arrivi di Castellanos ed Isaksen potrebbero consentire al talento brasiliano di rifiatare rosicchiandogli però qualcosa in termine di bonus.

Alle vecchie conoscenze, per quanto concerne i TOP assoluti, aggiungiamo quest’anno il neorossonero Pulisic, che promette di regalare bonus importanti anche da fermo, ed un altro laziale, il giapponese Kamada, altro elemento dal gol in faretra.

Centrare un paio di questi potrebbe garantirvi sonni tranquilli ma vediamo quali altri elementi andare a pescare senza dover affrontare pericolose scommesse.

CENTROCAMPISTI SICURI DA NON FARSI SFUGGIRE

Seppur non più giovanissimo Antonio Candreva lo scorso anno ha dimostrato di essere ancora in grado di fare la differenza e come terzo o quarto slot può senza dubbio esservi utile. A Milano sponda nerazzurra non avrete che l’imbarazzo della scelta: se vi piace fare le “coppie” due tra Calhanoglu, Barella e Frattesi (senza dimenticare Mkhitaryan) possono tranquillamente fare al caso vostro assicurandovi presenze, rendimento e bonus. Vera sorpresa nella scorsa stagione si presenta come una certezza quest’anno lo scozzese Ferguson del Bologna, carico del bottino di 7 reti realizzate nell’ultimo campionato. Altri elementi di sicuro rendimento e col bonus “carico” sono senza dubbi Pasalic, Bonaventura e Lorenzo Pellegrini.

Attesi alla conferma il monzese Ciurria, l’udinese Lovric ed il granata Radonjic. In casa Juventus oltre a Rabiot c’è da tenere in alta considerazione Kostic in grado di realizzare gol e soprattutto assist (rispettivamente 3 e 8 nello scorso torneo).

SORPRESE E SCOMMESSE PER IL VOSTRO CENTROCAMPO

E veniamo alla portata più appetitosa del vostro menù: assestare un colpo o due in questo ambito, quello delle sorprese, ha sempre fatto la differenza! Il primo nome che ci sovviene è quello di Gudmundsson che lo scorso anno in serie B ha messo a referto 11 reti e 5 assist giostrando più da seconda punta che non da mezzala. Difficile calcolare il suo impatto nella serie maggiore ma senza svenarsi, prendendolo come quarto slot, potrebbe regalare soddisfazioni.

Dopo i promettenti esordi il giovane Baldanzi dell’Empoli (4 reti insaccate), ha l’opportunità di esplodere definitivamente seguendo le orme di altri calciatori passati dal florido vivaio toscano.

Dalla serie B arrivano Boloca e Maukombou; entrambi dovrebbero essere titolari nelle rispettive formazioni; non ci sembrano sulla carta uomini da bonus ma potrebbero coprirvi le spalle senza dover spendere troppo per i loro “cartellini”. A Bologna, se vi resterà, varrebbe la pena puntare due spicci anche su Dominguez, mentre se credete nelle loro possibilità di riscatto non dimenticatevi di elementi del calibro di Sabiri, Jankto e soprattutto De Ketelaere (specie passasse all’Atalanta).