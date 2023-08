Calciomercato Lazio, si stringe per Samardzic | Le ultime

La Lazio spinge per Samardzic

Lotito ha le idee chiare, nel mirino dei biancocelesti c’è Samardzic. Da colpo di mercato dell’Inter a possibile nuovo innesto dei biancocelesti, il centrocampista dell’Udinese per molti rappresenta un futuro top player, qualità indiscusse, carattere da rivedere. La Lazio punta a portarlo alla corte di Sarri, possibile contropartita Basic, anche se il calciatore non sembra entusiasta di volare verso Udine. Affare in ogni caso possibile, servono non meno di 20 milioni di euro.